«Хочу, чтобы люди чаще улыбались»: кубинец переехал в далекую Сибирь, чтобы научить русских горячим латинским танцам и радости жизни

"Для меня это был вызов, потому что отношение к танцам у нас совершенно разное. Кубинцы танцуют всегда и везде, еще в животе у матери до своего рождения, — улыбается Лисбан. — Поэтому все так или иначе умеют двигаться, чувствуют ритм — это у нас в крови, музыка на Кубе звучит отовсюду. Поэтому, когда кубинцы приходят в школу танцев, то приходят уже подготовленными, просто чтобы научиться еще лучше.