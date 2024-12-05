«Хочу, чтобы люди чаще улыбались»: кубинец переехал в далекую Сибирь, чтобы научить русских горячим латинским танцам и радости жизни

Две недели подряд по субботам сотни омичей приходили на площадь «Омской крепости» — танцевать посреди сибирских снегов знойную ламбаду и веселую макарену. Зажег народ преподаватель латинских танцев Лисбан Баро. «КП-Омск» узнала, зачем ему все это надо и что привело уроженца Кубы в далекую Сибирь.
Лисбан Баро родился в Гаване в семье военного — отец служил в спецназе. Сын решил пойти по его стопам и поступил в Общевойсковой институт. А потом случилось событие, круто изменившее всю его жизнь — Куба отправила своих военных учиться в Омск.
«Это очень престижно, так как 99,9% военной техники Кубы — советского и российского производства, — рассказывает Лисбан. — Во времена СССР наших военных направляли в Киев, а когда я учился, был объявлен общенациональный конкурс на обучение в Омском танковом институте. Мест было всего пять, на каждое претендовало по 10 тысяч человек»!
Фото: личная страница героя публикации «Вконтакте».
Гаванец попал в число избранных, приехал в далекую заснеженную страну, обжился и неожиданно понял — у русских и кубинцев, оказывается, много общего: в истории, в любви к своей Родине, во взаимоотношениях в семье и даже в менталитете:
«Кубинцы более открыты, всегда и всем улыбаются, легко идут на контакт. Русские более сдержаны, сначала им нужно узнать человека. Но уж если тебе доверятся, то подарят море тепла и доброты и крепкую настоящую дружбу».
Лисбан успешно окончил институт, вернулся домой, отслужил в армии. А в 2014 году купил билет и снова приехал в Омск — уже навсегда. Здесь ждала невеста, с которой познакомился еще на 3-м курсе. Жить решили в России. Во-первых, будущая супруга не знала испанского, и на Кубе ей не хватало бы общения. Во-вторых, к тому моменту у Лисбана появилась мечта — не много ни мало сделать латиноамериканские танцы частью современной русской культуры.
"Для меня это был вызов, потому что отношение к танцам у нас совершенно разное. Кубинцы танцуют всегда и везде, еще в животе у матери до своего рождения, — улыбается Лисбан. — Поэтому все так или иначе умеют двигаться, чувствуют ритм — это у нас в крови, музыка на Кубе звучит отовсюду. Поэтому, когда кубинцы приходят в школу танцев, то приходят уже подготовленными, просто чтобы научиться еще лучше.
Танцами Лисбан начал заниматься еще в детстве, а вернувшись домой после института, прошел профессиональное обучение — уже в качестве будущего преподавателя.
Евгения ДЕМИНА.
В совместном фото Лисбан никогда не отказывает.
К сожалению, с супругой Лисбан не так давно расстался, но вместе они успели сделать два больших дела — открыть в Омске танцевальную школу и родить замечательного сына.
Сальса, бачата, ламбада, ча-ча, румба… Омичи, конечно, не кубинцы —зажигательную латину сибирякам приходится осваивать с нуля. Но оно того стоит.
«Я учу людей не просто танцевать, потому что танец — это не только набор определенных движений, — считает Лисбан. — Через него люди раскрывают свои эмоции, острее ощущают радость и вкус жизни. Танец позволяет почувствовать себя счастливым здесь и сейчас. И мне хочется привнести в русскую культуру эту часть философии моего народа — чтобы люди на улицах меньше грустили и чаще улыбались, не стеснялись самовыражаться и всегда находили повод для радости».
Пока не в масштабах всей России, но в пределах Омска стать частью современной культуры у Лисбана Баро точно получилось. Для его учеников танец стал стилем жизни. Летом они часто собираются на Любинском проспекте и просто танцуют. Глядя на них, многие прохожие тоже не в силах устоять на месте.
А недавно Лисбан провел для всех желающих бесплатные мастер-классы в поддержку Омска в борьбе за звание «Культурная столица России». На площади «Омской крепости» посреди холодной зимы омичи увлеченно учились танцевать ламбаду и макарену. На каждый мастер-класс пришли более ста человек — от мала до велика.
Евгения ДЕМИНА.
Так кубинец решил поддержать город, в котором живет, в борьбе за титул культурной столицы.
«Вскоре обязательно повторим что-то подобное»! — пообещал Лисбан.
Едва не стал танкистом «Кубинцы танцуют еще до рождения» Ламбада на снегу.