Билеты на «Поезд Деда Мороза» в Нижнем Новгороде раскупили за 20 минут

Зампред гордумы Николай Сатаев сказал, что попасть на поезд почти невозможно, сам он пытается через профком железнодорожников найти билет для обратившегося к депутату ребенка-инвалида. Господин Сатаев считает, что надо серьезно подумать над тем, чтобы делать квоту для инвалидов, многодетных семей, детей участников СВО и резервировать по несколько билетов для депутатов, чтобы они смогли их выкупить и раздать в своих округах.