Из Ростовской области в Грузию экспортировали 180 сельхозживотных

С 25 по 29 ноября 2024 года в Ростовской области на экспорт в Грузию оформили 180 голов крупного рогатого скота, предназначенного для убоя. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.
— Сельскохозяйственные животные были клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней, — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Разрешение на вывоз скота выдали в системе «Аргус».
Добавим, ранее стало известно, что предприятия Ростовской области расширили поставки агропродукции в Египет.