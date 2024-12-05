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Из Ростовской области в Грузию экспортировали 180 сельхозживотных

Партию крупного рогатого скота отправили из Ростовской области в Грузию.

Источник: Комсомольская правда

С 25 по 29 ноября 2024 года в Ростовской области на экспорт в Грузию оформили 180 голов крупного рогатого скота, предназначенного для убоя. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

— Сельскохозяйственные животные были клинически здоровы и выпущены с территории, свободной от заразных и особо опасных болезней, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Разрешение на вывоз скота выдали в системе «Аргус».

Добавим, ранее стало известно, что предприятия Ростовской области расширили поставки агропродукции в Египет.