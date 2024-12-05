В Крыму назвали города-лидеры по засору систем водоотведения

С января по ноябрь сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» устранили более 25 тысяч засоров. Несколько лет лидером антирейтинга остается Феодосия. На жителей этого города приходится 27% всех случаев засоров. Керченский филиал занимает второе место (24%". Замыкает тройку лидеров Симферопольский филиал. На него приходится 18% засоров.