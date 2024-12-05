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В Крыму назвали города-лидеры по засору систем водоотведения

Городом-лидером по засору канализации в Крыму остается Феодосия.

Источник: Комсомольская правда

Городом-лидером по засору системы водоотведения в Крыму вновь стала Феодосия. Об этом пишет «Крымская газета».

С января по ноябрь сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» устранили более 25 тысяч засоров. Несколько лет лидером антирейтинга остается Феодосия. На жителей этого города приходится 27% всех случаев засоров. Керченский филиал занимает второе место (24%". Замыкает тройку лидеров Симферопольский филиал. На него приходится 18% засоров.

В ГУП РК «Вода Крыма» подчеркнули, что система водоотведения не предназначена для утилизации отходов.

ЖКХ