В Крыму назвали города-лидеры по засору систем водоотведения

Городом-лидером по засору системы водоотведения в Крыму вновь стала Феодосия. Об этом пишет «Крымская газета».
С января по ноябрь сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» устранили более 25 тысяч засоров. Несколько лет лидером антирейтинга остается Феодосия. На жителей этого города приходится 27% всех случаев засоров. Керченский филиал занимает второе место (24%". Замыкает тройку лидеров Симферопольский филиал. На него приходится 18% засоров.
В ГУП РК «Вода Крыма» подчеркнули, что система водоотведения не предназначена для утилизации отходов.