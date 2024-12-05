Власти заявили, что в Калининграде появится Шахматный центр. Об этом минспорта сообщило на странице во «ВКонтакте» губернатора региона Алексея Беспрозванных.
В комментариях горожанка попросила выделить шахматистам помещение для турниров в центре города. Сейчас все турниры области и всероссийские этапы соревнований проходят либо на «Ростех Арене», либо в Южном парке. Ехать от одной площадки до другой на общественном транспорте оказалось неудобно.
«Просим выделить помещение для турниров в центре. Это резко повысит уровень игры среди детей, так как на данный момент они физически не могут участвовать во всех турнирах. Условия вроде бы созданы, но места для проведения не подходят».
Министерство пообещало увеличить транспортную доступность «Ростех Арены» и создать новую площадку для соревнований. «Строительство отдельного Шахматного центра — отдалённая перспектива, и он 100% не будет в центре города или там, где будет однозначно удобно всем», — ответило минспорта, не уточнив сроки планируемых работ и место объекта.
Депутаты горсовета поручили властям Калининграда найти места для социальных объектов на Невского, где полным ходом ведётся жилая застройка.