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«Подходила к Радику и обсуждала»: cупруга башкирского певца Элвина Грея высказалась о своих хейтерах

Жена певца из Башкирии Элвина Грея рассказала об отношении к хейтерам.
Источник: Комсомольская правда

Жена певца из Башкирии Радика Юльякшина, известного под псевдонимом Элвин Грей, рассказала о своем отношении к хейтерам.

Отвечая на вопрос подписчика в социальных сетях, Инзиля Юльякшина рассказала, что первое время ей было непросто. Девушка переживала из-за негативных комментариев. По ее словам, бывали даже случаи, когда хейтеры писали малоприятные вещи ее родителям и про нее, и про них.

Раньше супруга звезды башкирской эстрады обсуждала каждые нападки хейтеров на нее, однако спустя время, как она утверждает, ей стало на них все равно, и сейчас попросту не обращает на них внимания.

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