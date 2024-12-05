«Подходила к Радику и обсуждала»: cупруга башкирского певца Элвина Грея высказалась о своих хейтерах

Отвечая на вопрос подписчика в социальных сетях, Инзиля Юльякшина рассказала, что первое время ей было непросто. Девушка переживала из-за негативных комментариев. По ее словам, бывали даже случаи, когда хейтеры писали малоприятные вещи ее родителям и про нее, и про них.