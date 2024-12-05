Жители Богородска и Дзержинска пожаловались на запах газа

Сотрудники службы 112 передали обращения граждан газовым службам и в Роспотребнадзор. Эксперты выехали на вызовы оставивших жалобы, но утечек газа не обнаружили. Позже выяснилось, что появление неприятного запаха вызвано процедурой одоризации голубого топлива на станции «Березовская». Это плановые работы, которые привели к распространению запаха газа.