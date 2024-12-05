На Левобережье Омска появится новый микрорайон с самой большой школой

Сегодня омский архитектурно-градостроительный совет дал добро проекту строительства нового микрорайона на Левом берегу Омска. Он появится в границах улиц 3-й Островской, Шаронова, Крупской и 1-й Рыбачьей.
Реализовывать этот крупный инвестпроект будет компания «Брусника». Помимо жилых домов и парковок, застройщик построит здесь и социальные объекты: детский сад и школу.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, школа в новом микрорайоне Левобережья станет самой большой в области, здесь смогут учиться 1 550 учеников — это 62 класса. Объект будет построен за счет застройщика.