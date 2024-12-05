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В Самаре установили ящик для писем Деду Морозу

В Самаре появился новогодний почтовый ящик, который принимает послания для Деда Мороза.

Источник: Почта России

Приближается Новый год, а это значит, что пора писать письма Деду Морозу. Доставить пожелания самарцев главному зимнему волшебнику в Великий Устюг поможет «Почта России».

В Самаре уже установили новогодний почтовый ящик. Его разместили в клиентском зале Главпочтамта на улице Ленинградской, 24. Отправлять письма нужно по адресу: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Также самарцы смогут написать товарищам зимнего волшебника: Урал Морозу, Чысхаану и Паккайне, которые отвечают за чудеса в своих регионах. Те, кто хочет получить ответное письмо, должны указать свой адрес и индекс.

Помимо Самары, новогодние почтовые ящики установили в Тольятти (отделение на ул. Мира, 67) и в Сызрани (ул. Фридриха Энгельса, 51). Отправить послание Деду Морозу можно будет и через обычные почтовые ящики.