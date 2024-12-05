В Самаре установили ящик для писем Деду Морозу

В Самаре уже установили новогодний почтовый ящик. Его разместили в клиентском зале Главпочтамта на улице Ленинградской, 24. Отправлять письма нужно по адресу: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. Также самарцы смогут написать товарищам зимнего волшебника: Урал Морозу, Чысхаану и Паккайне, которые отвечают за чудеса в своих регионах. Те, кто хочет получить ответное письмо, должны указать свой адрес и индекс.