2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока

«Это важное явление и бренд уральской столицы. Круглая дата — отличный повод увековечить значимых деятелей культуры, познакомить молодежь с нашей музыкальной историей», — сказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.
В рабочую группу также вошли выдающиеся участники Свердловского рок-клуба, общественные деятели из сферы музыки, а также специалисты муниципалитета:
- лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин;
- основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов;
- заслуженный деятель искусств, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин;
- организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург;
- журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк;
- участник Свердловского рок-клуба, программный директор радио Rock Arsenal Михаил Симаков;
- участник Свердловского рок-клуба Михаил Перов;
- президент Свердловского рок-клуба, руководитель «Радио Си» Николай Грахов.