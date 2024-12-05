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2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока

2026 год в Екатеринбурге будет посвящен уральскому року, сообщает пресс-служба мэрии. Состав рабочей группы сегодня на заседании Коллегии муниципалитета утвердил мэр города Алексей Орлов, который и возглавит подготовку и проведение всех праздничных мероприятий. Отметим, что в 2026 году исполнится 40 лет с момента образования Свердловского рок-клуба.

«‎Это важное явление и бренд уральской столицы. Круглая дата — отличный повод увековечить значимых деятелей культуры, познакомить молодежь с нашей музыкальной историей», — сказал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

В рабочую группу также вошли выдающиеся участники Свердловского рок-клуба, общественные деятели из сферы музыки, а также специалисты муниципалитета:

  • лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин;
  • основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов;
  • заслуженный деятель искусств, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин;
  • организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург;
  • журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк;
  • участник Свердловского рок-клуба, программный директор радио Rock Arsenal Михаил Симаков;
  • участник Свердловского рок-клуба Михаил Перов;
  • президент Свердловского рок-клуба, руководитель «Радио Си» Николай Грахов.

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