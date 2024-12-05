2026 год в Екатеринбурге объявлен Годом уральского рока

2026 год в Екатеринбурге будет посвящен уральскому року, сообщает пресс-служба мэрии. Состав рабочей группы сегодня на заседании Коллегии муниципалитета утвердил мэр города Алексей Орлов, который и возглавит подготовку и проведение всех праздничных мероприятий. Отметим, что в 2026 году исполнится 40 лет с момента образования Свердловского рок-клуба.