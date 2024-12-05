В Судаке достраивают физкультурно-оздоровительный комплекс

Глава Совмина добавил, что рабочие занимаются отделкой и окраска стен, а также установкой ограждений, ворот, перил, светильников и подвесного потолка. После того, как в спортзале смонтируют трибуны и баскетбольные щиты, там уложат линолеум. Руководитель крымского правительства добавил, что благоустраивается прилегающая территория.