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В Судаке достраивают физкультурно-оздоровительный комплекс

Гоцанюк: в Судаке на 99% построили физкультурно-оздоровительный комплекс.

Источник: Совет министров Крыма

В Судаке строят современный физкультурно-оздоровительный комплекс, работы выполнены на 99%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.

По его словам, ФОК станет важным центром спорта и здорового образа жизни для жителей Судака. На сегодняшний день строительство выполнено на 99%.

«Подрядной организации следует нарастить темпы работ, увеличить количество задействованных рабочих и техники, чтобы ввести ФОК в эксплуатацию до конца текущего года», — отметил Гоцанюк.

Глава Совмина добавил, что рабочие занимаются отделкой и окраска стен, а также установкой ограждений, ворот, перил, светильников и подвесного потолка. После того, как в спортзале смонтируют трибуны и баскетбольные щиты, там уложат линолеум. Руководитель крымского правительства добавил, что благоустраивается прилегающая территория.

«Рабочие укладывают асфальт и тротуарную плитку, устанавливают столбы для освещения, завозят чернозем для разбивки газонов и высадки декоративных растений», — отметил Гоцанюк.

строительство