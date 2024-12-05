В Судаке достраивают физкультурно-оздоровительный комплекс

В Судаке строят современный физкультурно-оздоровительный комплекс, работы выполнены на 99%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Юрий Гоцанюк.
По его словам, ФОК станет важным центром спорта и здорового образа жизни для жителей Судака. На сегодняшний день строительство выполнено на 99%.
«Подрядной организации следует нарастить темпы работ, увеличить количество задействованных рабочих и техники, чтобы ввести ФОК в эксплуатацию до конца текущего года», — отметил Гоцанюк.
Глава Совмина добавил, что рабочие занимаются отделкой и окраска стен, а также установкой ограждений, ворот, перил, светильников и подвесного потолка. После того, как в спортзале смонтируют трибуны и баскетбольные щиты, там уложат линолеум. Руководитель крымского правительства добавил, что благоустраивается прилегающая территория.
«Рабочие укладывают асфальт и тротуарную плитку, устанавливают столбы для освещения, завозят чернозем для разбивки газонов и высадки декоративных растений», — отметил Гоцанюк.