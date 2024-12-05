Международные круизы в Петербург могут возобновиться

По словам господина Кондратьева, который выступал на Петербургском международном туристском форуме «Travel Hub. Путешествуй», сейчас согласуются все необходимые моменты, чтобы перезапустить круизы.
Прежде замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков предлагал разрешить туристам на круизных судах находиться на территории России без виз в течение трех дней. Он также напомнил, что раньше туристы могли посещать город на Неве без виз.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Калининградской области начало переговоры с транспортными компаниями об организации круизов из Калининграда в Петербург.