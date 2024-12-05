Billboard назвал GloRilla самой горячей рэпершей года

Хип-хоп-артистка GloRilla стала «самой горячей рэпершей года» по версии журнала Billboard. Издание отметило, что в 2023-м у девушки был спад, но в начале 2024-го она триумфально вернулась с синглом «Yeah Glo!». Позже трек номинировали на «Грэмми» за «Лучшую рэп-песню» и «Лучшее рэп-исполнение».
Billboard также вспомнил, что октябрьский дебютный альбом GloRilla «GLORIOUS» занял 5-ю строчку в чарте Billboard 200 и продался тиражом 69 000 копий.
Второе место в списке заняла Меган Ти Сталлион, а третье — Ники Минаж. Лист из десяти имен замыкает Карди Би.
Ранее журнал назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века.