Сегодня, 5 декабря, ушел из жизни ученый Евгений Владимирский

В 1968 году Евгений Владимирович окончил лечебный факультет Пермского мединститута, а после трудоустроился терапевтом в кардиологическое отделение Пермской областной клинической больницы. В 1982 Владимирский защитил кандидатскую диссертацию, а в 1995 году — докторскую. Кроме того, ему присвоили ученое звание профессора.