Сегодня, 5 декабря, ушел из жизни ученый Евгений Владимирский

Сегодня, 5 декабря, на 80 году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Евгений Владимирский. Печальные новости сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.
В 1968 году Евгений Владимирович окончил лечебный факультет Пермского мединститута, а после трудоустроился терапевтом в кардиологическое отделение Пермской областной клинической больницы. В 1982 Владимирский защитил кандидатскую диссертацию, а в 1995 году — докторскую. Кроме того, ему присвоили ученое звание профессора.
В 1996 году Владимирский избран президентом Ассоциации физиотерапевтов, курортологов и реабилитологов Урала и Сибири, являлся действительным членом РАЕН. В 2007 году возглавил Институт восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии ПГМА.
«Светлая память нашему коллеге профессору Евгению Владимирскому. Выражаю искренние соболезнования семье и близким», — закончила пост министр.