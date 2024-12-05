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Сегодня, 5 декабря, ушел из жизни ученый Евгений Владимирский

Его ценят за вклад в развитие курортологии, физиотерапии и реабилитации в Пермском крае.

Источник: соцсети

Сегодня, 5 декабря, на 80 году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор Евгений Владимирский. Печальные новости сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

В 1968 году Евгений Владимирович окончил лечебный факультет Пермского мединститута, а после трудоустроился терапевтом в кардиологическое отделение Пермской областной клинической больницы. В 1982 Владимирский защитил кандидатскую диссертацию, а в 1995 году — докторскую. Кроме того, ему присвоили ученое звание профессора.

В 1996 году Владимирский избран президентом Ассоциации физиотерапевтов, курортологов и реабилитологов Урала и Сибири, являлся действительным членом РАЕН. В 2007 году возглавил Институт восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии ПГМА.

«Светлая память нашему коллеге профессору Евгению Владимирскому. Выражаю искренние соболезнования семье и близким», — закончила пост министр.