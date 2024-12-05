У вокзала в Симферополе устанавливают новогоднюю елку

В Симферополе продолжается украшение города к Новому году. По информации администрации, в городе появилась еще одна елка.
Главный символ праздника появился напротив железнодорожного вокзала, в недавно отреставрированном сквере имени Ленина.
Также в городской администрации сообщили, что специалисты завершают ремонт конструкций световых элементов новогодних украшений. Это значит, что уже совсем скоро улицы озарятся яркими огнями.
Ранее ель устанавливали в самом центре Симферополя, на пересечении улиц Пушкина и Горького.