За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, свеклу и помидоры

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 25 ноября по 2 декабря килограмм огурцов подорожал на 11,36%. На этой неделе его средняя цена составила 181,61 рублей. Также жителям республики на 8,5% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 39,65 рубля) и на 6,27% за помидоры (183,71 рубля).