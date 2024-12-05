За неделю в Башкирии взлетели цены на огурцы, свеклу и помидоры

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, свекла и помидоры. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 25 ноября по 2 декабря килограмм огурцов подорожал на 11,36%. На этой неделе его средняя цена составила 181,61 рублей. Также жителям республики на 8,5% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 39,65 рубля) и на 6,27% за помидоры (183,71 рубля).
Однако на этой неделе на 2,42% подешевела морковь (средняя цена — 32,57 рубля), на 1,85% — сосиски и сардельки (476,66 рубля), на 1,69% — вермишель (81,84 рубля).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.