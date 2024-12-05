Проект вуза Адыгеи «Наука вокруг» объединил свыше 240 тыс. школьников

«Мы поставили задачу масштабировать имеющийся у университета опыт и расширить спектр направлений популяризации науки, сделав акцент на продвижении достижений российских ученых не только в математике, но и в области естественных наук и информационных технологий, которые, к слову, активно используют математические методы в исследованиях. Проект объединил более 240 тыс. школьников из России и 13 стран, а созданный в его рамках научно-популярный контент посмотрели более 4 млн пользователей интернета», — сказал ректор.