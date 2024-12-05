Проект вуза Адыгеи «Наука вокруг» объединил свыше 240 тыс. школьников

МАЙКОП, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 240 тыс. школьников стали участниками научно-популярного проекта «Наука вокруг», организованного Адыгейским государственным университетом при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Образовательная медиатека с лекциями ученых, созданная в рамках проекта совместно с ТАСС, стала финалистом «Премии Рунета» в 2024 году в номинации «Детский Рунет и семейные ценности», сообщил ТАСС ректор АГУ, вице-президент Российского союза ректоров и руководитель проекта «Наука вокруг» Дауд Мамий.
Проект «Наука вокруг» направлен на продвижение достижений российских ученых в области естественно-математических наук, раннее формирование научной картины мира и информационной культуры школьников.
«Мы поставили задачу масштабировать имеющийся у университета опыт и расширить спектр направлений популяризации науки, сделав акцент на продвижении достижений российских ученых не только в математике, но и в области естественных наук и информационных технологий, которые, к слову, активно используют математические методы в исследованиях. Проект объединил более 240 тыс. школьников из России и 13 стран, а созданный в его рамках научно-популярный контент посмотрели более 4 млн пользователей интернета», — сказал ректор.
Он уточнил, что на сегодняшний день лекции для школьников и взрослых, представленные в медиатеке «Наука вокруг», посмотрели уже более 3 млн зрителей. В них российские ученые и популяризаторы науки рассказывают о сложных темах простым языком, помогая разобраться в астрономии, биологии, математике, информационных технологиях, философии и химии. Лекторами выступили ведущие популяризаторы математики — Алексей Савватеев, Андрей Райгородский, Николай Андреев, астрофизик Дмитрий Вибе, химик Артем Оганов, нейрофизиолог Александр Каплан, биоэтик Елена Брызгалина, а также известные научные журналисты Алексей Паевский и Анна Хоружая.
Проект реализовывался с июня по декабрь по трем трекам — проведение выездных фестивалей науки во Всероссийском детском центре «Орленок», создание медиатеки видеолекций российских ученых и популяризаторов науки и проведение серии онлайн-уроков по естественно-научной тематике и математике для школьников.
В фестивалях в «Орленке» участвовали около 16 тыс. детей из всех регионов России и еще 13 стран — Абхазии, Австралии, Армении, Белоруссии, Германии, Испании, Казахстана, Канады, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Японии. В рамках фестиваля для школьников были организованы уникальные мастер-классы, тематические площадки, лекции известных ученых и научно-популярный кинолекторий.
Самым масштабным мероприятием проекта стала серия онлайн-уроков по естественно-математическим наукам — математике, астрономии, физики, информатики, биологии и химии, которые в прямом эфире проводили преподаватели АГУ и сотрудники ведущих научных и образовательных организаций страны — МГУ им. Ломоносова, Института системного программирования РАН и Института ядерных исследований РАН, школы «Летово». В них приняли участие более 200 тыс. школьников из разных регионов страны.
«Премия Рунета» (Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет) — ежегодная награда лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям Рунета, вручается с 2004 года.
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