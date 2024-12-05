В Краснодарском крае насчитывается более 9 тысяч волонтерских организаций

В числе сфер их деятельности — оказание помощи детям и молодежи, участникам СВО, ветеранам, сохранение исторической памяти, поиск пропавших, забота о животных. В числе организаторов — как государственные учреждения (139), так и общественные (33), а также коммерческие предприятия (20).
Так, по данным ресурса, в 2024 году участники движения общими усилиями совершили более 9930 добрых дела в рамках 354 проектов. В этих инициативах приняли участие 44 271 волонтер в возрасте от 18 лет до 65+ лет.
Участвуют в волонтерском движении и предприниматели Краснодарского края. Так, по словам исполняющего обязанности руководителя всероссийского объединенного федерального гуманитарного штаба «Народного фронта», Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и банка еды «Русь» Василия Бочкарева, этим организациям активно помогают 43 кубанские компании.
Как отмечает собеседник «Ъ-Кубань», поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, оказывают аптечные сети, аграрные предприятия, компании электросетей, индивидуальные предприниматели.
«Предприниматели не остаются безучастными к чужой беде. Они активно вовлечены в содействие гуманитарному штабу. Делают это искренне, от всей души, не создавая из участия инфоповода и не привлекая внимание общественности», — говорит Василий Бочкарев.
При этом формат помощи может быть разным: кто-то поддерживает финансово, переводя средства, кто-то предоставляет свои товары и услуги, помогая в формировании необходимых наборов — например, медикаментозных, продуктовых корзин для животных.