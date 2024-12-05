Суд обязал уральских чиновников выдать землю женщине-инвалиду

В апреле 2011 года мэрия включила ее в состав дачного некоммерческого товарищества под названием «Кедровчанка». А потом ее исключили из очереди на получение земли. По данным прокуратуры, при исключении ей должны были дать землю, которой она пока не видела. Но этого не было сделано.