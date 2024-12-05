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Суд обязал уральских чиновников выдать землю женщине-инвалиду

Ее она ждала 13 лет.

В Верхней Пышме Свердловской области суд обязал администрацию муниципалитета дать земельный участок женщине-инвалиду второй группы 1974 года рождения. Об этом сообщает облпрокуратура.

В апреле 2011 года мэрия включила ее в состав дачного некоммерческого товарищества под названием «Кедровчанка». А потом ее исключили из очереди на получение земли. По данным прокуратуры, при исключении ей должны были дать землю, которой она пока не видела. Но этого не было сделано.

Прокуратура обратилась в суд в интересах женщины и тот занял ее сторону, обязав мэрию восстановить даму в очереди и дать ей землю. Судебное решение уже вступило в силу.