Подозреваемого в убийстве пенсионеров в Сарове задержали у него же дома

Произошедшее убийство побудило местных женщин поделиться и другими историями о том, как их преследовали на улицах города подозрительные мужчины, однако они не получили помощь. Так, одна из них по имени Ирина поделилась в городской группе, что ее год назад «очень долго преследовал один тип», живущий на том же проспекте Ленина, где зарезали пенсионеров. Россиянка самостоятельно установила личность преследователя и написала заявление в полицию, но те быстро закрыли дело, пояснив, что «статьи “преследование” в УК нет», и написать заявление женщина сможет, только когда преследователь ей «что-то сделает». Правоохранители только пришли по адресу мужчины и попытались провести беседу, но он не открыл дверь.