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Омский «Авангард» может обменять «Сверстали» Александра Яремчука

Инсайдеры анонсируют перемены в составе игроков «Авангарда».

Источник: Комсомольская правда

25-летний нападающий омских «ястребов» Александр Яремчук может перейти в череповецкую «Северсталь». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккейная правда».

Ранее Яремчук уже играл за «Авангард», но не сумел до конца раскрыться в омской команде ни в этом, ни в предыдущих сезонах, хотя прекрасно показал себя в магнитогорском «Металлурге».

Возможно, омский клуб попытается обменять нападающего на другого форварда Северстали«— Кирилла Пилипенко. Об интересе “Авангарда” к этому игроку мы писали ранее.

Также инсайдер телеграм-канала «Хоккейная правда» анонсировал и другие скорые изменения в составе команды «ястребов».