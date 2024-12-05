Лукашенко предоставил Комитету госбезопасности новые права

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, предоставляющий Комитету государственной безопасности определенные права, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Согласно указу президента, КГБ предоставляется право определять особенности создания и функционирования институтов (без права юрлица), а также факультетов и кафедр Академии национальной безопасности.
Отмечается также, что главное нововведение заключается в создании правовых оснований для того, чтобы в Академии национальной безопасности студенты обучались по ряду гражданских специальностей. Указано, что этим обеспечиваются дополнительные условия, которые позволят удовлетворить потребности органов системы национальной безопасности в высококвалифицированных кадрах.
Тем временем президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ.