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Лукашенко предоставил Комитету госбезопасности новые права

Лукашенко подписал указ, наделяющий КГБ новыми правами.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, предоставляющий Комитету государственной безопасности определенные права, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Согласно указу президента, КГБ предоставляется право определять особенности создания и функционирования институтов (без права юрлица), а также факультетов и кафедр Академии национальной безопасности.

Отмечается также, что главное нововведение заключается в создании правовых оснований для того, чтобы в Академии национальной безопасности студенты обучались по ряду гражданских специальностей. Указано, что этим обеспечиваются дополнительные условия, которые позволят удовлетворить потребности органов системы национальной безопасности в высококвалифицированных кадрах.

Тем временем президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Беларусью о гарантиях безопасности в СГ.