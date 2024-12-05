Лукашенко предоставил Комитету госбезопасности новые права

Отмечается также, что главное нововведение заключается в создании правовых оснований для того, чтобы в Академии национальной безопасности студенты обучались по ряду гражданских специальностей. Указано, что этим обеспечиваются дополнительные условия, которые позволят удовлетворить потребности органов системы национальной безопасности в высококвалифицированных кадрах.