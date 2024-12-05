Калининградские чиновники выдали лекарства маме тяжелобольного ребенка только после вмешательства прокуратуры

Калининградские чиновники, сославшись на отсутствие в бюджете средств, не обеспечили необходимым медицинским препаратом маму ребенка с тяжелым генетическим заболеванием. Женщине помогла прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
После вмешательства прокуратуры деньги в бюджете нашлись.
Ирина Чеканова рассказала, что одна воспитывает ребенка с муковисцидозом. По ее словам, после прокурорской помощи ей выдали необходимое лекарство. Через суд удалось получить и компенсацию за причиненный моральный ущерб.