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Калининградские чиновники выдали лекарства маме тяжелобольного ребенка только после вмешательства прокуратуры

Также калининградка сумела добиться получения компенсации.

Источник: Reuters

Калининградские чиновники, сославшись на отсутствие в бюджете средств, не обеспечили необходимым медицинским препаратом маму ребенка с тяжелым генетическим заболеванием. Женщине помогла прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После вмешательства прокуратуры деньги в бюджете нашлись.

Ирина Чеканова рассказала, что одна воспитывает ребенка с муковисцидозом. По ее словам, после прокурорской помощи ей выдали необходимое лекарство. Через суд удалось получить и компенсацию за причиненный моральный ущерб.

медицина