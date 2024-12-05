Люди мокли под дождем: Депутат из Ростова Павел Кузьмин отремонтировал остановки на новом кладбище после обращения матери погибшего на СВО бойца

— Люди мокли под дождем. Среди них была и Людмила Васильевна. Как только узнал о проблеме, сразу связался с дирекцией Службы городских кладбищ. Лично закупил материалы и достаточно быстро остановки отремонтировали. Был, конечно, другой путь: выделение средств на ремонт через Ростовскую-на-Дону городскую Думу, проведение конкурса на определение подрядчика. Но это занимает время. Тут случай, когда надо сделать быстро. А всем, кто занимается добровольческим делом, хочу в этот день пожелать крепкого здоровья и успехов на выбранном поприще, — сообщил Павел Кузьмин.