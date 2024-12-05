Свет вырубился в нескольких ЖК на Семи ветрах в Волгограде

Как рассказали V102.RU горожане, без электричества остались дома в ЖК «Снегири», «Галактика», «Чайка» на улице 8-ой воздушной армии, а также высотки на Расула Гамзатова.
— Зрелище угнетающее, многоэтажки полностью погрузились во мрак, — делятся впечатлениями горожане.
В компании Россети-Юг информагентству пояснили, что бригада уже выехала к обесточенным домам.
— Причины технологического нарушения выясняются. В ближайшее время потребители будут запитаны по резервным схемам, — говорится в комментарии.