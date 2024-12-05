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Свет вырубился в нескольких ЖК на Семи ветрах в Волгограде

Свет неожиданно пропал вечером 5 декабря в Дзержинском районе Волгограда.

Как рассказали V102.RU горожане, без электричества остались дома в ЖК «Снегири», «Галактика», «Чайка» на улице 8-ой воздушной армии, а также высотки на Расула Гамзатова.

— Зрелище угнетающее, многоэтажки полностью погрузились во мрак, — делятся впечатлениями горожане.

В компании Россети-Юг информагентству пояснили, что бригада уже выехала к обесточенным домам.

— Причины технологического нарушения выясняются. В ближайшее время потребители будут запитаны по резервным схемам, — говорится в комментарии.

ЖКХ