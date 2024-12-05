Суд прекратил дело по иску кинокомпании Team Films к блогерше Ивлеевой

«Страха было меньше всего. Я помню, что у меня было ощущение замирания сердца. На протяжении всего времени ты слышишь звуки снарядов, это там не прекращается. Не нужно далеко уезжать из Донецка, чтобы это услышать. Мы были на линии соприкосновения, стояли там около 15 минут. А рядом люди живут жизнь, ценность которой увеличивается в разы», — сказала Ивлеева.