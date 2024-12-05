Средний размер взятки в Нижегородской области составляет 439 000 рублей

В Нижегородской области средний размер взятки в период с января по октябрь составляет 439 000 рублей. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Михаил Ксенофонтов.