Средний размер взятки в Нижегородской области составляет 439 000 рублей

В Нижегородской области средний размер взятки в период с января по октябрь составляет 439 000 рублей. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Михаил Ксенофонтов.
— На постоянном контроле руководства ГУ МВД находится деятельность по возмещению ущерба от коррупционных преступлений, а также обеспечение дальнейшего исполнения наказания в виде штрафа, — отметил Михаил Ксенофонтов.
Напомним, в 2024 году число коррупционных преступлений в Нижегородской области возросло на 1,8%.