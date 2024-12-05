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Средний размер взятки в Нижегородской области составляет 439 000 рублей

Число коррупционных преступлений в регионе возросло.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области средний размер взятки в период с января по октябрь составляет 439 000 рублей. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области Михаил Ксенофонтов.

— На постоянном контроле руководства ГУ МВД находится деятельность по возмещению ущерба от коррупционных преступлений, а также обеспечение дальнейшего исполнения наказания в виде штрафа, — отметил Михаил Ксенофонтов.

Напомним, в 2024 году число коррупционных преступлений в Нижегородской области возросло на 1,8%.