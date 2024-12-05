Беларусь планирует признавать российское ОСАГО

Владельцам транспортных средств не придется платить за дополнительную страховку (как это было с «Зеленой картой»), поскольку компенсации при ДТП будут включаться в существующую «автогражданку». Ожидается, что это облегчит поездки в Беларусь автотранспортом, в том числе для предпринимателей и туристов.