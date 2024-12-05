Беларусь планирует признавать российское ОСАГО

Депутат напомнила, что зеркальный закон уже принят в РФ, и его подписал президент России Владимир Путин.
«Аналогичные шаги должна сделать Республика Беларусь. В настоящее время Министерством финансов уже подготовлен проект соответствующего указа президента».
Она также объяснила, как будет в целом работать союзная система страхования автогражданской ответственности. Договоры смогут заключать только страховщики, которые постоянно находятся на территории Беларуси или России. Транспортное средство тоже обязательно должно быть зарегистрировано на территории Союзного государства.
«Страховые расходы, которые могут возникнуть во время дорожно-транспортного происшествия… Они возмещаются в соответствии с законодательством той страны, на территории которой такое дорожно-транспортное происшествие произошло», — сказала парламентарий.
Кроме того, предусматривается, что при пересечении границы будет работать оператор автоматизированной информационной системы. В режиме онлайн он будет проверять, действителен ли страховой полис, чтобы не допустить мошенничества в страховании.
Единая автостраховка
Российская система автострахования ОСАГО распространит свое действие на Беларусь с 1 января 2025 года. Автомобилисты смогут свободно перемещаться на личном транспорте по территории Союзного государства без оформления дополнительных полисов.
Владельцам транспортных средств не придется платить за дополнительную страховку (как это было с «Зеленой картой»), поскольку компенсации при ДТП будут включаться в существующую «автогражданку». Ожидается, что это облегчит поездки в Беларусь автотранспортом, в том числе для предпринимателей и туристов.
Механизм должен был заработать с 1 октября 2024-го, однако стороны решили доработать законопроект. В конце ноября документ одобрили Госдума и президент РФ Владимир Путин.