Мэрию Ростова предложили лишить права выдавать разрешения на строительство

— Именно так сделали в Татарстане. Там с 2024 года подготовка, утверждение, изменение ключевых документов — в ведении республиканских госорганов. На уровне региона теперь, в том числе, решают вопросы о выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, — отметила Светлана Мананкина.