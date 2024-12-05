Мэрию Ростова предложили лишить права выдавать разрешения на строительство

В Ростовской области полномочия местного самоуправления в сфере градостроительства следует передать на уровень региона. Такое предложение в Telegram опубликовала заместитель председателя Законодательного собрания Дона — председатель комитета по образованию Светлана Мананкина.
— Именно так сделали в Татарстане. Там с 2024 года подготовка, утверждение, изменение ключевых документов — в ведении республиканских госорганов. На уровне региона теперь, в том числе, решают вопросы о выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, — отметила Светлана Мананкина.
Депутат уверена, что синхронизировать разрозненные подходы к пространственному развитию могут именно на уровне областных властей. Однако принять такой закон можно в том случае, если есть кадры, способные обеспечить его реализацию. Светлана Мананкина предложила создать аналог Института пространственного планирования Республики Татарстан.
Напомним, ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь приостановил выдачу разрешений на новое строительство многоквартирных домов в Ростове и поручил провести инвентаризацию уже выданных разрешений.