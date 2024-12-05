В предстоящие выходные на дорогах Симферополя будут ловить пьяных водителей

С 6 по 8 декабря в Симферополе сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Проверять будут все автомобили, которые проезжают на определенных участках дороги.
Госавтоинспекция напоминает, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, управление транспортным средством в нетрезвом виде влечет за собой административную ответственность. Водителя лишают права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет и наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей. Если подобное нарушение будет зафиксировано повторно, водителю грозит уже уголовная ответственность.