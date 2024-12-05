В Узбекистане начался прием заявлений на получение денег для оплаты газа и электроэнергии

С 1 декабря по всей стране начался прием заявлений от малообеспеченных семей на получение ежемесячной компенсации, предназначенной для оплаты газа и электроэнергии. Эта мера призвана помочь гражданам покрыть их расходы. Схема достаточно сложная, поэтому мы разобрались в ней за вас.