В Узбекистане начался прием заявлений на получение денег для оплаты газа и электроэнергии

Период выплаты компенсаций.
Как подать заявление?
Декабрь:
1. Семья подает заявление за предыдущий месяц (например, за ноябрь) в Центр социальных услуг «Инсон» или к сотруднику, работающему в махалле.
Необходимые данные: паспорт, лицевые счета за газ и электроэнергию, номер телефона.
2. «Региональные электрические сети» и «Худудгазтаъминот» автоматически передают данные о потреблении в систему «Единый реестр социальной защиты».
До 5 января:
1. Национальное агентство социальной защиты направляет данные в «Халк банк» для выплаты компенсаций за ноябрь.
До 27 января:
1. «Халк банк» перечисляет компенсацию на банковские карты. Если карты нет, её откроют бесплатно.
Схема повторяется ежемесячно до окончания отопительного сезона (см. рисунок ниже).
Как рассчитывается компенсация?
Компенсация выплачивается при превышении социальной нормы:
Государство покрывает часть затрат за превышение:
Пример расчета для газа:
Семья израсходовала 700 кубометров в ноябре. 500 кубометров (социальная норма) из них оплачиваются самостоятельно:
— 1 кубометр = 650 сумов, значит 500 кубометров = 325 000 сумов.
За 200 кубометров сверх нормы:
— 1 кубометр сверх нормы = 1500 сумов, значит 200 кубометров = 300 000 сумов. Государство компенсирует из них 170 000 сумов (по тарифу 850 сумов за кубометр).
Пример расчета для электроэнергии:
Семья израсходовала 350 кВт/ч. Из них 200 кВт/ч (социальная норма) оплачиваются самостоятельно:
— 1 кВт/ч = 450 сумов, значит 200 кВт/ч = 90 000 сумов.
За 150 кВт/ч сверх нормы.
— 1 кВт/ч сверх нормы = 900 сумов, значит 150 кВт/ч = 135 000 сумов. Государство компенсирует 67 500 сумов (по тарифу 450 сумов за кВт/ч).
Эта программа является важной поддержкой для малообеспеченных семей в условиях повышения тарифов. Прозрачный механизм подачи заявлений и автоматизация передачи данных делают процесс удобным для граждан. Однако важно своевременно подавать заявления и следить за объемами потребления, чтобы получить помощь в полном объеме.
Каракалпакстан и Хорезмская область: с октября по февраль (5 месяцев).
Остальные регионы: с ноября по февраль (4 месяца).
Электроэнергия: 200 кВт/ч.
Газ: 500 кубометров.
До 200 кубометров газа сверх нормы.
До 150 кВт/ч электроэнергии сверх нормы.