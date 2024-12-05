В ЛНР стартовал фестиваль науки и технологий

«Я ищу кадры, потому что у нас некоторый кадровый голод имеется, нам нужны инженеры и технологи, также я хочу держать руку на пульсе развития науки, то есть мне интересно, куда мы движемся, какие новые разработки. Часть стендов привлекли мое внимание, я даже практическое применение некоторым из них просматриваю. Например, прибор, которым можно будет измерять выработку натяжения шкива, благодаря спецдатчикам можно узнать даже, когда он порвется, и исключить этот момент. Для нас это очень актуально, потому что буквально на днях у нас на одном из станков порвался шкив», — рассказал главный конструктор электромашиностроительного завода Александр Крылов.