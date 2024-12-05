В ЛНР стартовал фестиваль науки и технологий

ЛУГАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Фестиваль науки стартовал в Луганской Народной Республике на базе Луганского государственного университета имени Владимира Даля в очном формате. В течение двух дней участники смогут ознакомиться с инновационными изобретениями, созданными для различных промышленных секторов, среди которых приборы для переработки пластиковых бутылок, устройства для помощи слепым, а также программное обеспечение, не имеющее аналогов, передает корреспондент ТАСС.
В фестивале приняли участие более 40 изобретателей, которые показали опытные образцы своих разработок, созданные с нуля и уже готовые к использованию. Кроме того, на мероприятии свои работы показали гости из Донецкой Народной Республики. Также в режиме онлайн присоединились представители Ростовской области. В первый день площадку посетили около 1 тыс. человек, среди которых были представители промышленных предприятий региона. Они искали новых сотрудников и определяли проекты, которые могли бы получить финансирование и использоваться на производстве.
Доцент кафедры «Приборы» Светлана Швец отметила, что в 2024 году молодые специалисты сделали серьезный упор на внедрение нейросетей в свои изобретения. «Фестиваль науки для нас — возможность расшевелить научное сообщество региона, показать проекты наших студентов руководителям промышленных предприятий и, конечно же, популяризировать науку в целом. Каждый проект индивидуален, они направлены на разные отрасли деятельности, которые у нас особенно востребованы. Притом ребята это сделали и разработали сами, это не копия чего-то», — сказала Швец.
Отмечается, что студент одного из региональных вузов Максим Денисов разработал программное обеспечение для автоматизации процесса заливки чугуна и последующего создания труб. Существующие аналоги такого контроллера не имеют массового распространения и стоят значительно дороже. Участники из ДНР представили на фестивале прибор для определения цвета, который может быть полезен для слепых, а также новый вариант детектора дронов. По итогам двухдневного фестиваля будут награждены лучшие участники.
«Я ищу кадры, потому что у нас некоторый кадровый голод имеется, нам нужны инженеры и технологи, также я хочу держать руку на пульсе развития науки, то есть мне интересно, куда мы движемся, какие новые разработки. Часть стендов привлекли мое внимание, я даже практическое применение некоторым из них просматриваю. Например, прибор, которым можно будет измерять выработку натяжения шкива, благодаря спецдатчикам можно узнать даже, когда он порвется, и исключить этот момент. Для нас это очень актуально, потому что буквально на днях у нас на одном из станков порвался шкив», — рассказал главный конструктор электромашиностроительного завода Александр Крылов.
Фестиваль входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране в 2022—2031 годах. Его цель — привлечение талантливой молодежи в науку, популяризация этой сферы, а также вовлечение ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны.
О фестивале.