«Большая честь жить рядом с настоящими героями!»: Выдающихся ростовчан чествовали ко Дню Героев Отечества в донской столице

9 декабря вся Россия, а с ней и донская столица отметит День Героев Отечества. И в преддверии этого праздника в Ростове-на-Дону чествовали горожан, которые в рамках своей работы изо дня в день проявляют высокий профессионализм и мужество, бескорыстие и милосердие.
«ОНИ ЕЖЕДНЕВНО СЛУЖАТ РОДИНЕ».
Награды из рук главы администрации Алексея Логвиненко получили ростовчане самых разных профессий, а объединяет их одно — самоотверженное служение любимому делу на благо родного города и его жителей.
— Это спасатели, медицинские работники, представители полиции и духовенства, деятели культуры, — перечислил Алексей Валентинович. — Они ежедневно служат Родине через защиту Отечества, спасение жизней, искусство. Спасибо за вашу самоотдачу!
Знак отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону» глава вручил главному врачу Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Александру Пономареву. Знаком отличия «За ратную службу» были награждены медицинская сестра кабинета клинической трансфузиологии центра анестезиологии и интенсивной терапии "1602 военного клинического госпиталя Ольга Гострая, заведующая отделением заготовки крови — врач-трансфузиолог станции переливания крови госпиталя Валентина Докшина и замкомандира роты № 9 полка патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Ростову-на-Дону Денису Медведеву.
Почетные грамоты главы администрации города Ростова-на-Дону с денежными премиями вручены операционной медсестре лор-отделения госпиталя Светлане Горбуневой, председателю Совета ветеранов отдела полиции № 5 Екатерине Колесниковой.
Почетную грамоту главы администрации получил спасатель Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Эдуард Тукодов.
За благодарностью главы администрации на сцену поднялись главный специалист отдела духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, связей с РПЦ, традиционной казачьей культуры и спорта ГКУ Ростовской области «Казаки Дона» Евгений Димитров, начальник отдела кадров Городской поликлиники № 9 Маргарита Куропятникова, дружинник казачьей дружины войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Владимир Лысенко, участник бригады артистов-добровольцев «Голос фронта. 61 регион» Денис Пшеничный.
И Благодарственные письма главы администрации получили начальник отделения № 11 по борьбе с преступлениями на потребительском рынке, АПК, противодействия коррупции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ростову-на-Дону Абия Ахмедов, ведущий специалист гражданской обороны отдела организации управления в кризисных ситуациях ЕДДС Управления ГО и ЧС донской столицы Спартак Подкопаев.
«ВАМИ ГОРДИТСЯ ВСЯ СТРАНА!».
— Большая честь жить рядом с настоящими героями! — подчеркнул Алексей Логвиненко, обращаясь к награжденным. — Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам локальных конфликтов и боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии. Своим трудом, своими подвигами они ковали мощь и славу нашей страны. Это люди с горячими сердцами и высокими нравственными ориентирами.
И старшее поколение может гордиться жителями Ростова, чьими руками теперь создается история.
— Наш город — город воинской славы — вписал немало ярких страниц в историю государства. Ростовчане никогда не сдаются и не пасуют перед трудностями. И сегодня тысячи жителей донской столицы достойно продолжают дело наших дедов и прадедов, проявляя доблесть и самоотверженность в зоне СВО, — заметил глава администрации. — За время проведения Специальной военной операции 3 ростовчанина удостоены высшего звания — Герой России.
В этот день в мероприятии приняли участие высокие гости — Герои России, удостоенные высшего звания за боевые подвиги в военных конфликтах: Владимир Васильевич Булгаков, Григорий Константинович Хоперсков, Валерий Михайлович Горбенко и Анатолий Александрович Сафронов. Теперь они делятся своим жизненным опытом с подрастающим поколением.
— Уважаемые Герои! Вами гордится не только наш город, но и вся страна! — обратился со словами благодарности к героям Алексей Логвиненко. — Спасибо за ваше мужество, самоотверженность. За истинный пример патриотизма и беззаветной любви к своей стране. Желаю счастья и благополучия вам и вашим близким!