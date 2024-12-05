«Большая честь жить рядом с настоящими героями!»: Выдающихся ростовчан чествовали ко Дню Героев Отечества в донской столице

— Уважаемые Герои! Вами гордится не только наш город, но и вся страна! — обратился со словами благодарности к героям Алексей Логвиненко. — Спасибо за ваше мужество, самоотверженность. За истинный пример патриотизма и беззаветной любви к своей стране. Желаю счастья и благополучия вам и вашим близким!