Почему католики отмечают рождество в разные даты с православными

В 1582 году папа Григорий XIII ввел новый календарь — григорианский, который исправил ошибки в расчете високосных лет. Это привело к расхождению с использовавшимся до этого юлианским календарем на 10 дней. С тех пор разница продолжает увеличиваться: каждый 128-й год добавляется еще один день. Сейчас юлианский календарь, по которому живут многие православные церкви, отстает от григорианского на 13 дней. А начиная с 2101 года, православные, придерживающиеся «старого стиля», будут отмечать Рождество на один день позже — 8 января.