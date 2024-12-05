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В Ростове женщина выпала из отъезжающего автобуса

Женщина выпала из автобуса на одной из остановок в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что на 339-й Cтpeлκοвοй Дивизии из отъезжающего автобуса якобы выпала беременная женщина. Однако полностью подтвердить эту информацию никак нельзя.

В региональном управлении Госавтоинспекции инцидент подтвердили частично. В ведомстве отметили, что одна из женщин упала по неосторожности, но не уточнили, была ли она беременной.

— Без пострадавших, — прокомментировали журналистам.

Напомним, ранее очевидцы также сообщали, что на одном из маршрутов трухлявая ступенька автобуса развалилась прямо под ногами у девочки.