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Власти сносят в Уфе нелегальный торговый павильон

В Уфе ликвидируют нелегальный торговый объект.

Источник: gorodufa.ru

В Октябрьском районе Уфы снесут нелегальный торговый объект. Об этом рассказала пресс-служба администрации столицы Башкирии.

Комиссия по выявлению самовольно установленных торговых объектов решила в принудительном порядке демонтировать павильон «Мега Роза Опт», который находится рядом с домом № 33 по улице Юрия Гагарина.

Известно, что собственник не стал добровольно ликвидировать объект. Ему направили копию решения комиссии. Уполномоченный орган приступил к сносу.

В мэрии отметили, что согласно законодательству, если в течение десяти рабочих дней собственник добровольно не демонтирует свой нестационарный торговый объект, то комиссия принимает решение о принудительном демонтаже.

торговля