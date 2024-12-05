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Выйдет трибьют Ларисе Долиной с ANNA ASTI, Мари Краймбрери, JONY и другими

Певица Лариса Долина готовит трибьют-альбом к своему 70-летию, где молодые музыканты исполнят ее композиции. По словам звезды, она просто отдала артистам свой материал и они сами выбрали себе трек.

Источник: Звук

Певица Лариса Долина готовит трибьют-альбом к своему 70-летию, где молодые музыканты исполнят ее композиции. По словам звезды, она просто отдала артистам свой материал и они сами выбрали себе трек.

«Я думаю, что все будет очень красиво и деликатно», — призналась Долина в эфире шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Исполнительница рассказала, что первой выбрала песню Севиль из группы Artik & Asti. Девушка предпочла медленное произведение, которое входит в репертуар Ларисы Александровны много лет. Маша Шейх споет «Ресторан» (1996), а GAYAZOV$ BROTHER$ — «Три белых коня» (1982).

В записи релиза также приняли участие ANNA ASTI, Мари Краймбрери, JONY, Наталья Подольская, Артем Качер и другие знаменитости. Дата выхода пластинки пока неизвестна.

Кроме того, Долина заявила, что понемногу учится читать рэп и уже записала два трека с Андреем Давинчи и один — с ST. «На самом деле это очень тяжелая история, с ходу не получается», — поделилась певица.

Ранее артистка рассказала, как относится к использованию ИИ в музыке.