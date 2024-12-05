«Интерес к донской столице только растет»: Ростов-на-Дону с начала года посетили 1,8 миллиона туристов

Так, в конце 2024 года года впервые в донской столице пройдет фестиваль «АртЕлки Ростов». Это креативный проект, в котором символ Нового года и Рождества — пушистая в иголочках ель — предстанет в новых и самых неожиданных визуальных решениях городской среды. Увидеть все разнообразие стилизованных лесных красавиц можно будет на выставке, организованной на территории бывшей Табачной фабрики в переулке Газетном. Открытие фестиваля запланировано на пятницу, 20 декабря.