«Интерес к донской столице только растет»: Ростов-на-Дону с начала года посетили 1,8 миллиона туристов

Ростов-на-Дону как столица юга России имеет огромный туристический потенциал. И возможности города по привлечению гостей со всей страны обсудили профессионалы отрасли в ходе II туристического форума «Развитие туризма. Дорога в будущее». В открытии мероприятия в четверг, 5 декабря, принял участие и глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
«НАШ ГОРОД ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТСЯ».
На этом значимом для развития сферы гостеприимства мероприятии собрались представители туриндустрии, гостиничного бизнеса и предприятий Ростова и Ростовской области, а также приехали их коллеги из соседних регионов.
— В рамках форума будут рассмотрены вопросы изменений в законодательстве, реализации креативных проектов в туристической отрасли, а также уникальные кейсы и тонкости их внедрения на примерах успешно реализуемых бизнес-проектов, — ввел в курс дела Алексей Валентинович.
Помимо всего прочего участники обсудили и роль культурных учреждений, таких как музеи, в развитии внутреннего туризма, а также возможности современного маркетинга и нейросетей в продвижении туристической привлекательности всего региона и, конечно, донской столицы.
— Наш город постоянно развивается, сохраняя свою аутентичность, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — И интерес к донской столице только растет. Так, за одиннадцать месяцев текущего года Ростов посетили уже 1,8 миллиона человек.
И местные власти задумываются о том, как сделать сделать донскую столицу привлекательнее для гостей города. Настолько, чтобы здесь захотелось остаться подольше по пути на море или приехать на выходные все.
— Для привлечения туристов мы улучшаем городскую инфраструктуру, поддерживаем гостиничный бизнес, постоянно совершенствуем экскурсионные программы, внедряем новые форматы, — перечислил глава администрации.
Так, в конце 2024 года года впервые в донской столице пройдет фестиваль «АртЕлки Ростов». Это креативный проект, в котором символ Нового года и Рождества — пушистая в иголочках ель — предстанет в новых и самых неожиданных визуальных решениях городской среды. Увидеть все разнообразие стилизованных лесных красавиц можно будет на выставке, организованной на территории бывшей Табачной фабрики в переулке Газетном. Открытие фестиваля запланировано на пятницу, 20 декабря.
— Уверен, что такие мероприятия, как туристический форум, являются драйвером развития туристической отрасли донской столицы, — заметил Алексей Логвиненко.
ВЫБРАЛИ ШЕСТЬ ЛУЧШИХ ЭКСКУРСОВОДОВ.
Ростовчане туристам рады. Так, в ноябре были подведены итоги конкурса на право получения сертификатов на обучение по профессии «Гид-экскурсовод 2024».
Основной целью конкурса, организованного Департаментом экономики города, является привлечение новых квалифицированных специалистов в индустрию туризма, повышение престижности профессии гида-экскурсовода.
С сентября по ноябрь студенты и преподаватели средних специальных и высших учебных заведений, школьные учителя, а также ростовчане, заинтересованные в развитии и продвижении местного туризма, представили на оценку комиссии тексты своих авторских пешеходных экскурсий по городу.
— Экскурсии посвящены значимым для города событиям, известным личностям, достопримечательностям и памятникам архитектуры. Десять финалистов, набравших наивысшие баллы за текст, провели авторские экскурсии, — рассказал Алексей Логвиненко. — Подводя итоги, комиссия определила шесть победителей: Алиса Мирошниченко, Ирина Казак, Елена Семибратова, Тихонов Олег, Зарубина Елизавета и Можаева Екатерина.