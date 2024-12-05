Нижегородцы жалуются на работу общественного транспорта в городе. Об этом сообщает ИА «В городе N».
Так, по вечерам автобусов становится сложно дождаться. Особенно остро проблема стоит на Стрелке, проспекте Гагарина и улице Белинского.
При этом метро пользуется небольшая часть жителей города. По мнению транспортного эксперта, открытие станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы» не сможет улучшить ситуацию.
Вечером на маршрут выходит меньше автобусов в связи с тем, что водителей не хватает. Несмотря на то, что по расписанию некоторые маршруты должны ходить до 23:00, общественный транспорт заканчивает работу раньше.
Решением проблемы могут стать брутто-контракты. Ввести их планируется с 1 января.
Напомним, «Ночные маршруты» автобусов не планируют запускать в Нижнем Новгороде.