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В Речице МАЗ ушел в занос на льду, пробил заграждение набережной и упал в Днепр

МАЗ пробил ограждение набережной и свалился в реку Днепр в Речице из-за гололеда.

Источник: Комсомольская правда

В Речице водитель МАЗа отправил грузовик в реку, потеряв контроль над управлением из-за гололеда, сообщили в Гомельской областной ОСВОД.

Авария произошла в Речице на набережной реки Днепр. Установлено, что из-за гололеда водитель автомобиля МАЗ потерял контроль над управлением. В итоге грузовик скатился на набережную, пробил ограждение и упал в воду.

Грузовой автомобиль упал в реку Днепр в Речице, водитель госпитализирован Фото: Гомельский областной ОСВОД.

На месте как раз оказались работники Речицкой спасательной станции ОСВОД, совершавшие учебные спуски неподалеку. Спасатели оперативно пришли на помощь людям, оказавшимся в ледяной воде. Кроме того, пострадал водитель МАЗа. Мужчину 1983 года рождения передали бригаде скорой помощи.

Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

И мы писали, что в Гомельской области два смертельных ДТП произошли за одно утро 5 декабря.

Еще в Орше женщина-водитель жестко сбила мужчину, который шел по парковке.