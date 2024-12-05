В Речице МАЗ ушел в занос на льду, пробил заграждение набережной и упал в Днепр

В Речице водитель МАЗа отправил грузовик в реку, потеряв контроль над управлением из-за гололеда, сообщили в Гомельской областной ОСВОД.
Авария произошла в Речице на набережной реки Днепр. Установлено, что из-за гололеда водитель автомобиля МАЗ потерял контроль над управлением. В итоге грузовик скатился на набережную, пробил ограждение и упал в воду.
Грузовой автомобиль упал в реку Днепр в Речице, водитель госпитализирован Фото: Гомельский областной ОСВОД.
На месте как раз оказались работники Речицкой спасательной станции ОСВОД, совершавшие учебные спуски неподалеку. Спасатели оперативно пришли на помощь людям, оказавшимся в ледяной воде. Кроме того, пострадал водитель МАЗа. Мужчину 1983 года рождения передали бригаде скорой помощи.
Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.
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