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Последние новости к вечеру 5 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 5 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 5 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 декабря 2024 года.

МО рассказало подробности разговора глав Генштабов России и США

Источник: РИА "Новости"

Валерий Герасимов уведомил Чарльза Брауна о российских учениях в Средиземном море, проходивших рядом с кораблями США и НАТО. Цель телефонного разговора — предотвратить инциденты.

Армия Сирии отступила из города Хама

Вооруженные сирийские группировки прорвались в жилые кварталы города Хама. Армия Сирии, согласно информации Минобороны страны, передислоцировалась за пределы города для защиты гражданского населения.

Путин потребовал честно сообщать о лимитах по «семейной ипотеке»

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Путин заявил, что гражданам нужно четко сообщать о лимитах по семейной ипотеке. Он отметил, что из-за недостаточной информации возникает непонимание, и предложил честно предупреждать людей о сроках и объемах льготных условий, чтобы избежать недоразумений.

WSJ: Украина планирует объявить о готовности к миру

Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком встретилась с командой избранного президента США Дональда Трампа. Утверждается, что Украина планирует заявить о своей готовности к переговорам.

МИД объявил о закрытии генконсульства Польши в Санкт-Петербурге

Источник: Агентство «Москва»

Россия закрыла польское генконсульство в Санкт-Петербурге и выслала трёх дипломатов. МИД РФ назвал это ответом на действия Польши.