Последние новости к вечеру 5 декабря 2024 года

Путин заявил, что гражданам нужно четко сообщать о лимитах по семейной ипотеке. Он отметил, что из-за недостаточной информации возникает непонимание, и предложил честно предупреждать людей о сроках и объемах льготных условий, чтобы избежать недоразумений.