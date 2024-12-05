Последние новости к вечеру 5 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 декабря 2024 года.
МО рассказало подробности разговора глав Генштабов России и США
Армия Сирии отступила из города Хама
Вооруженные сирийские группировки прорвались в жилые кварталы города Хама. Армия Сирии, согласно информации Минобороны страны, передислоцировалась за пределы города для защиты гражданского населения.
Путин потребовал честно сообщать о лимитах по «семейной ипотеке»
Путин заявил, что гражданам нужно четко сообщать о лимитах по семейной ипотеке. Он отметил, что из-за недостаточной информации возникает непонимание, и предложил честно предупреждать людей о сроках и объемах льготных условий, чтобы избежать недоразумений.
WSJ: Украина планирует объявить о готовности к миру
Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком встретилась с командой избранного президента США Дональда Трампа. Утверждается, что Украина планирует заявить о своей готовности к переговорам.