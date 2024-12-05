Горвласти планируют начать капремонт улицы Орудийной в Калининграде в 2025 году

В октябре 2023 года стало известно о том, что подрядчик просрочил проектирование на полгода. Контракт изначально оценивался в 13,1 млн рублей, но победившая компания запросила за свои услуги 5,2 млн рублей. Контракт был заключен в конце сентября 2022 и должен был быть выполнен в течение 210 дней — то есть, до конца апреля 2023 года. За нарушение сроков компании «Асгард» были выставлены претензия и штраф в размере 105 тыс. рублей.