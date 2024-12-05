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25-летнего жителя Ростовской области нашли мертвым

Жителя Ростовской области, которого искали с ноября, обнаружили мертвым.

Источник: Комсомольская правда

25-летнего жителя Ростовской области, которого искали с 14 ноября 2024 года, обнаружили мертвым. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

— Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, — написали при завершении поисков.

О гибели молодого мужчины рассказали вечером 4 декабря. При этом детали ситуации раскрывать не стали. Известно только, что мужчина до того как пропал проживал в Морозовском районе.

Напомним, всего за ноябрь 2024 года в Ростовской области пропали 77 человек, троих из них нашли умершими.