25-летнего жителя Ростовской области нашли мертвым

25-летнего жителя Ростовской области, которого искали с 14 ноября 2024 года, обнаружили мертвым. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
— Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, — написали при завершении поисков.
О гибели молодого мужчины рассказали вечером 4 декабря. При этом детали ситуации раскрывать не стали. Известно только, что мужчина до того как пропал проживал в Морозовском районе.
Напомним, всего за ноябрь 2024 года в Ростовской области пропали 77 человек, троих из них нашли умершими.