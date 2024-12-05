Какая погода будет в Казахстане 6 декабря

В Абайской области по прогнозам синоптиков будет без осадков. Ветер южный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юге, в центре области 13−18 мороза, днем 0−5 мороза.
В Акмолинской области ожидается снег, на западе, севере и востоке прогнозируют метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−8 мороза.
В Актюбинской области ночью на севере и востоке возможен небольшой снег, гололед, днем на востоке области небольшой снег, гололед. Ветер северо-западный, северный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере области 12, днем 2−7 мороза.
В Алматинской области осадков не ожидается. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8−13 мороза, днем 2−7 тепла, в горных районах области 3 мороза.
В Атырауской области без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Восточно-Казахстанской области будет без осадков. На севере, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 7, на востоке области 22 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.
В Жамбылской области утром и днем на севере и востоке возможны осадки (дождь, снег), гололед. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, в горных районах области 9 мороза, днем 0−5 тепла, в горных районах области 3 мороза.
В Жетысуской области без осадков. Ночью и утром в центре, горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 14−19 мороза, днем 0−5 тепла, в горных районах области 3 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере прогнозируют небольшой снег, туман, гололед. Ветер северный, северо- восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 2−7 мороза.
В Карагандинской области ночью на западе и востоке возможен снег, на севере области небольшой снег, днем на западе, севере, востоке области снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 15, на юге области 1 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 1 тепла.
В Костанайской области будет снег, на западе, востоке области гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо- западный, северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на юге области 3, днем 2−7 мороза.
В Кызылординской области в центре и на востоке ожидаются небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. На севере, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1- 6 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Мангистауской области без осадков. На севере, юге, в центре области туман. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, на севере области 5 мороза, днем 2−7 тепла, на севере области 2 мороза.
В Павлодарской области днем на западе и севере прогнозируют снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на севере области 7, днем 3−8 мороза.
В Северо-Казахстанской области ожидается снег, на западе, севере, востоке области метель, гололед. Ветер северо-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на юго-западе области 13, днем 3−8 мороза.
В Туркестанской области в горах небольшой снег. На юге, севере, западе, в центре, горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на севере, в горных районах области 9 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза.
В Улытауской области ночью на севере и востоке пойдет снег, в центре области небольшой снег, днем на севере, востоке, в центре области снег, низовая метель. Ночью и утром на юге, в центре области туман. Ветер южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза.
В г. Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−5 мороза.
В г. Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 3−5 тепла.
В г. Шымкенте будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1−3 тепла.