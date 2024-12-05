Какая погода будет в Казахстане 6 декабря

АСТАНА, 5 дек — Sputnik. Погоду на большей части Казахстана 6 декабря будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые принесут неустойчивый характер погоды: ожидаются снег с метелью, в южных регионах — осадки (дождь, снег) и гололед. На западе страны, под влиянием антициклона, будет сохраняться погода без осадков. Прогнозируется также понижение температуры воздуха: ночью на западе страны до 7−12 мороза, на северо-западе до 13−18 мороза, на севере, в центре страны до 15−20 мороза, на юге, юго-востоке республики до 3−8, в горных районах 10−16 мороза.