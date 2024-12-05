Медик: на 50% здоровье зависит от генетики и образа жизни

«Важно, чтобы она не была формальной и основывалась лишь на цифрах, ведь чем раньше будет выявлено то или иное заболевание у человека, тем более эффективным будет лечение. И тем быстрее он вернется к обычной жизни, в том числе профессиональной. Поэтому в проведении диспансеризации работников должен быть заинтересован и наниматель», — рассказал начальник главного управления.