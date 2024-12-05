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Медик: на 50% здоровье зависит от генетики и образа жизни

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 90% прошедших диспансеризацию жителей Минской области имеют заболевания в хронической стадии, сообщил начальник главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Игорь Шамаль на пресс-конференции, которая прошла в рамках пресс-тура «Открой Минщину. Беларусь начинается здесь!», передает корреспондент БЕЛТА.

«Работа над здоровьем должна быть в приоритете у наших граждан. Нужно помнить, что на 50% здоровье зависит от генетики и образа жизни, на 15% — от социально-экономических условий, влияет на него экология, а от системы здравоохранения — на 10−15%. Диспансеризация направлена на раннее выявление заболеваний, факторов риска, чтобы население имело представление о своем уровне здоровья. Но это крайне важный элемент, при правильной работе показавший свою высокую эффективность», — отметил Игорь Шамаль.

Он подчеркнул, что с каждым годом в отрасли стараются повышать качество диспансеризации, используя всевозможные формы.

«Важно, чтобы она не была формальной и основывалась лишь на цифрах, ведь чем раньше будет выявлено то или иное заболевание у человека, тем более эффективным будет лечение. И тем быстрее он вернется к обычной жизни, в том числе профессиональной. Поэтому в проведении диспансеризации работников должен быть заинтересован и наниматель», — рассказал начальник главного управления.

По его словам, в Минской области в текущем году 85% населения прошло диспансеризацию.

«Согласно полученной информации, более 90% прошедших диспансеризацию имеют заболевания в хронической стадии. Выявить — одно, но самое сложное — исправить эту ситуацию. Здесь важна дисциплина и четкое следование указаниям врача», — отметил Игорь Шамаль.

здоровье