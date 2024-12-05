Лидер Depeche Mode заявил, что коллектив пока не планирует выпускать музыку

Фронтмен британской синтипоп-группы Depeche Mode Дэйв Гаан признался, что релиз нового материала у команды сейчас не в приоритете. По словам музыканта, его коллега Мартин Гор в последнее время ничего не писал.
Гаан недавно виделся с Гором, но они не обсуждали новый материал, а просто расслабленно проводили время, рассказал артист в интервью NME. Он считает это нормальным, так как исполнители много работали последние два года. «Я бы не исключал, что мы сойдемся в какой-то момент, но на данный момент это не в планах», — отметил Дэйв.
В марте 2023-го Depeche Mode выпустили Memento Mori — первый альбом без клавишника Энди Флетчера, умершего в 2022-м. Пластинка стала для них первой за шесть лет.