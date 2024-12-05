В Крыму разработали кормовую добавку для животных, аналогов которой нет в России

«На мясо добавки не бывают. Нигде в регионах России таких добавок нет. Фитобиотики добавляются в питье, с чабером горным — лучше всего влияет на состояние молодых крольчат, а добавка с душицей на состояние цыплят-бройлеров. В рамках импортозамещения это сейчас очень важно, все аналогичные кормовые добавки, например, из тимьяна или душицы, завозили из-за границы, но не тех форм, которые выращиваются у нас. Ранее их завозили из Словении, Англии, США, Чехии. Сейчас, к сожалению, это невозможно, поэтому животные страдают. В нашем институте проходит полный цикл исследований и изготовления готового продукта от создания сортов этих культур до выращивания их, переработки, получения эфирного масла и изготовления готового продукта», — рассказала журналистам кандидат сельхознаук, заведующая лабораторией Ольга Пехова.