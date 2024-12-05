В Крыму разработали кормовую добавку для животных, аналогов которой нет в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ) Крыма разработали жидкую форму профилактического фитобиотика на основе душицы и чабера горного, улучшающие иммунитет и способствующие наращению массы кормовых животных. Как рассказали сотрудники института, подобных добавок, которые ранее привозились в Россию из-за границы, в стране нет.
«Жидкая кормовая добавка, полученная из эфирных масел по уникальной технологии, создана в нашей лаборатории стандартизации и переработки эфиромасличного сырья. Жидкая кормовая добавка представляет собой водорастворимую субстанцию. Нами разработано три рецептуры: первая на основе добавления масла чабера, вторая на основе добавления масла душицы, третья — водорастворимая подвижная фаза, которая состоит на 50% из масла чабера и на 50% масла душицы», — рассказала научный сотрудник лаборатории Ирина Данилова.
Три жидкие кормовые добавки в течение двух лет проходили испытания на кормовых кроликах и цыплятах бройлера, все результаты испытаний были положительными. Как сообщили в лаборатории, кормовые добавки оказали положительное влияние на гемостаз всех животных, то есть на кровоснабжение животных кислородов и питательными веществами, а также на иммунитет, увеличивая привес массы почти на 600 граммов, у цыплят бройлера привес массы тела составил 15−20%. Также добавки оказывают антивирусный и антибактериальный эффект.
«На мясо добавки не бывают. Нигде в регионах России таких добавок нет. Фитобиотики добавляются в питье, с чабером горным — лучше всего влияет на состояние молодых крольчат, а добавка с душицей на состояние цыплят-бройлеров. В рамках импортозамещения это сейчас очень важно, все аналогичные кормовые добавки, например, из тимьяна или душицы, завозили из-за границы, но не тех форм, которые выращиваются у нас. Ранее их завозили из Словении, Англии, США, Чехии. Сейчас, к сожалению, это невозможно, поэтому животные страдают. В нашем институте проходит полный цикл исследований и изготовления готового продукта от создания сортов этих культур до выращивания их, переработки, получения эфирного масла и изготовления готового продукта», — рассказала журналистам кандидат сельхознаук, заведующая лабораторией Ольга Пехова.
Сейчас формула патентуется, в дальнейшем институт готов по заявкам изготавливать партии добавок. В адрес НИИСХ Крыма уже поступила заявка от крупного животноводческого хозяйства Екатеринбурга.
Также разработан метод значительного увеличения содержания эссенциального йода в продуктах посредством введения в рацион животных добавок из водорослей (уникальных экстрактов в жидкой форме). Исследования проводили в лаборатории и на базе вивария института.