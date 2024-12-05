В Канаде частично вернули зрение мини-пигам при помощи стволовых клеток

Как отметил профессор Бернье, в последние годы ученые уже пытались разработать методы регенерации сетчатки при помощи стволовых клеток, однако все предложенные ими подходы не подходят для практического использования. Это связано с тем, что они позволяют получать или одиночные фоторецепторы сетчатки, или трехмерные аналоги тканей глаза, не пригодные для трансплантации.