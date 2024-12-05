В Канаде частично вернули зрение мини-пигам при помощи стволовых клеток

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Канадские молекулярные биологи разработали клеточную терапию на базе «заготовок» колбочек и палочек сетчатки, выращенных из стволовых клеток, и успешно применили ее для частичного восстановления зрения мини-пигов. Результаты опытов ученых были опубликованы в статье в научном журнале Development.
«Наш подход позволяет спонтанным образом получать из культур стволовых клеток плоские структуры, похожие по устройству и расположению клеток на полноценную сетчатку. Она формируется подобно тому, как протекает ее рост в человеческом зародыше, что в перспективе позволит получать большие количества данной ткани, пригодной для трансплантации», — заявил профессор Монреалького университета (Канада) Жильбер Бернье, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отметил профессор Бернье, в последние годы ученые уже пытались разработать методы регенерации сетчатки при помощи стволовых клеток, однако все предложенные ими подходы не подходят для практического использования. Это связано с тем, что они позволяют получать или одиночные фоторецепторы сетчатки, или трехмерные аналоги тканей глаза, не пригодные для трансплантации.
Канадские молекулярные биологи обнаружили, что эту проблему можно решить, если выращивать «заготовки» клеток сетчатки внутри особо устроенной двумерной культуры стволовых клеток. Их обработка при помощи синтетического аналога белка DAND5 и некоторых других молекул приводит к образованию множества «заготовок» колбочек и палочек сетчатки, и их спонтанной организации в полноценную трехмерную зрительную ткань.
Эту искусственно выращенную сетчатку ученые пересадили нескольким мини-пигам, которые лишились зрения в результате химического повреждения желтого пятна, центральной части сетчатки. По словам профессора Бернье, ученые выбрали эту разновидность животных для проведения опытов по той причине, что устройство и размер их глаз близки к человеческим.
Биологи попытались совместно с офтальмологическими хирургами вернуть животным зрение, для чего они заменили верхние слои желтого пятна при помощи выращенной ими сетчатки из стволовых клеток. В рамках этой операции ученые имплантировали небольшой фрагмент такой культуры клеток диаметром в 4 мм в глаза мини-пигов и проследили за переменами в активности клеток сетчатки и поведением животных.
Эти опыты показали, что культура клеток успешно встроилась в поврежденную сетчатку свиней, начала формировать новые нервные окончания и передавать сигналы в мозг животных. В результате этого глаза мини-пигов начали реагировать на яркий свет, что продемонстрировало успешность трансплантации и указывает на возможность осуществления подобной процедуры и для людей уже в ближайшем будущем, подытожили ученые.