МИД Беларуси подтвердил рекомендацию воздержаться от поездок в Сирию

«В связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике обращаем внимание граждан Республики Беларусь на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию. Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время на территории Сирии, рекомендуем незамедлительно покинуть страну», — говорится в сообщении ведомства.