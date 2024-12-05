Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси подтвердил рекомендацию воздержаться от поездок в Сирию

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси подтвердило рекомендацию воздержаться от поездок в Сирию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: БЕЛТА

«В связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике обращаем внимание граждан Республики Беларусь на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию. Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время на территории Сирии, рекомендуем незамедлительно покинуть страну», — говорится в сообщении ведомства.

Рекомендуется также соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.

Контакты посольства Беларуси в Сирии для экстренной связи:
тел.: +963 94 88 88 653, эл. почта: syria@mfa.gov.by.