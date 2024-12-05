МИД Беларуси подтвердил рекомендацию воздержаться от поездок в Сирию

«В связи с резким обострением военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике обращаем внимание граждан Республики Беларусь на актуальность рекомендации воздержаться от поездок в Сирию. Белорусам, проживающим или находящимся в настоящее время на территории Сирии, рекомендуем незамедлительно покинуть страну», — говорится в сообщении ведомства.
Рекомендуется также соблюдать правила личной безопасности, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей, а также оставаться в контакте с белорусскими дипломатами в Сирии.
Контакты посольства Беларуси в Сирии для экстренной связи:
тел.: +963 94 88 88 653, эл. почта: syria@mfa.gov.by.