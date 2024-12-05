Уфимские врачи рассказали, как можно продлить свою жизнь минимум на девять лет

Исследователи использовали стобалльную шкалу и определили, были ли у участников низкие (менее 50), умеренные (от 50 до 79) или высокие (80 и выше) показатели сердечно-сосудистого здоровья по каждому из восьми компонентов. Оказалось, что у тех, кто набрал самые высокие баллы в 50 лет, ожидаемая продолжительность жизни была на восемь-девять лет больше в сравнении со сверстниками с более низкими баллами. Самое большое влияние на долголетие оказали отказ от курения, сон, физическая активность и уровень глюкозы в крови.