Уфимские врачи рассказали, как можно продлить свою жизнь минимум на девять лет

Специалисты Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе утверждают, что люди со здоровой сердечно-сосудистой системой живут в среднем на девять лет дольше. Эксперты выделяют восемь правил для сердечно-сосудистого здоровья:
1) Отказаться от табакокурения.
2) Быть более физически активным.
3) Употреблять здоровую пищу.
4) Высыпаться.
5) Контролировать массу своего тела.
6) Следить за артериальным давлением.
7) Следить за уровнем глюкозы крови.
8) Контролировать уровень холестерина в крови.
Исследования ученых показали, что людям, которые соблюдали эти правила, удалось прожить дольше, не страдая от хронических заболеваний. Однако после новых исследований специалисты пришли к выводу, что благодаря этим восьми рекомендациям можно в целом повысить продолжительности жизни.
Ученые провели анализ данных 23 003 взрослых, которые приняли участие в Национальном обследовании здоровья и питания. Их возраст составил от 20 до 79 лет, а средний период наблюдения — семь-восемь лет.
Исследователи использовали стобалльную шкалу и определили, были ли у участников низкие (менее 50), умеренные (от 50 до 79) или высокие (80 и выше) показатели сердечно-сосудистого здоровья по каждому из восьми компонентов. Оказалось, что у тех, кто набрал самые высокие баллы в 50 лет, ожидаемая продолжительность жизни была на восемь-девять лет больше в сравнении со сверстниками с более низкими баллами. Самое большое влияние на долголетие оказали отказ от курения, сон, физическая активность и уровень глюкозы в крови.
Некурящие люди жили на 7,4 года дольше. Те, кто спал семь-девять часов в сутки, — на пять лет. Физически активные — на 4,6 года. Люди с нормальным уровнем глюкозы в крови — на 4,9 года.
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